MTV teatel on 33aastane Jaak Tarvis ainuke Saramäe vanglast põgenenud kinnipeetav. Tarvisele mõisteti 2015. aastal 13 aastat vangistust narkokuritegude pärast. Allikate sõnul on Tarvise näol tegu ühe keerulisema ja loovama kinnipeetavaga, kellega neil tulnud kokku puutuda.

Vanglas istumine ei peatanud aga kuritegelikku käitumist. 2015. aastal avastati, et mees juhib vanglast nutitelefoni abil edasi narkovedu. "Imetabane, et ta on saanud nii palju telefone. Neis asjades on ta olnud väga aktiivne," rääkis Soome vanglate ja kriminaalhoolduse eest vastutav ametkond Rikosseuraamuslaitos (RiSe) peainspektor Ari Juuri.

Tarvis suutis enda kongi kokku ajada korraliku tehnoloogiakogu. Kui tema kongis Riihimäe vanglas mullu märtsis reid korraldati, leiti sealt nii nutitelefon kui pliiatsi- ja kellakaamera. Just nutitelefoni abil suutis mees suhelda vabalt internetis, trellide tagant väljumata. Kuigi tavaliselt ei saa vangid internetile ligipääsu, õnnestus eestlasel luua veebis korralik võrgustik, mille abil enda tegevust jätkata.

Ühelt veebilehelt näiteks leiti ähvardusi tunnistajate suunas, kirja olid pandud nimed, laaditud pildid kui ka video, kus mehelt saeti mootorsaega otsast pea.

Seega, nelja vangistusaasta jooksul viidi eestlane korduvalt üle teistesse vanglatesse − Turu Saramäe vangla pidanuks olema kindel koht, kuhu mees ka jääb, enne kui ta augusti lõpus sealt põgenes.

Vangla juhataja Juhani Järvi sõnul ei avastatud turvasüsteemides ühtegi viga, seega pidi eestlane kasutama nii enda tehnilisi oskusi, leidlikkust, kuid ka suurepärast füüsilist vormi, sest kinnimaja ümber kõrguvad mitme meetri kõrgused müürid. Enda tiivast pääses eestlane ilmselt akna kaudu, mistõttu algatas vangla ka sisejuurdluse, selgitamaks, kas aknad vajaksid täiendavaid trelle.