Eesti korvpallikoondis jätkab EM-valiksarja homme Minskis, kohtudes väga tähtsas mängus Valgevenega. Kui eile võttis Minsk eestlased vastu pilvise taevaga, siis täna paistab ilus päike!

Tegin väikese jalutuskäigu ning tuleb tõdeda, et nõukogudeliidulikku muljet vähemalt kesklinn küll enam ei jäta. Välja arvatud mõned endise aja sümbolid eesotsas Lenini kujuga ning sotsialismiajale iseloomulikud hooned. Kuid viimaste aastakümnete jooksul on kerkinud ka palju läänelikke uuseehitisi. Linn on avar, puhas ja meeldiv.