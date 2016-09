Ja me ei ole sarkastilised vaid see on päriselt ka tõsi! Kim Jong Un nimelt ei tee vahet, kas inimesed on temaga päriselt ka ühel meelel või pelgalt ironiseerivad ja seetõttu on see nüüd seadusega üldse keelatud, et mitte suures juhis enam segadust tekitada.

Sarkastiliste märkuste tegemine Kim Jong Uni ja totalitaarse riigirežiimi kohta ei ole edaspidi keelatud mitte ainult avalikes kanalites, inimesed ei või seda kasutada ka omavahel rääkides, avaldab Independent.

Et rahvast uuest seadusest teavitada, kutsuti kokku suured massikoosolekud, kus siis inimestele uusi reegleid selgitati. Aasia meedia teatel kästi seal põhimõtteliselt tulevikus lihtsalt suu kinni hoida.