"Käin iga päev jõusaalis ja järgin head dieeti, aga ma ei suuda lahti saada oma kõhukesest. See on tõesti suur ja käib mulle tõsiselt pinda. Mida peaksin tegema?" on Quoras küsitud. Vastas TurnAroundFitness.com'i asutaja ja 15+ aastat tervislikku eluviisi harrastanud Tim Ernst.

Jõusaalis käimine EI aita sul lahti saada kõhurasvast. Kui tahad seda kaotada, siis siinkohal mõned nipid.

Esiteks, olen näinud palju inimesi, kes on pühendunud jõusaalis treenimisele, aga maadlevad endaga selles osas, et mida endale suhu panna. Kui tahad lamedat kõhtu, siis peaksid veetma rohkem aega köögis kui trennisaalis.