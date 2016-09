Londoni Arsenal on alates 1998. aastast järjepidevalt mänginud Meistrite liiga alagrupiturniiril. Liverpool on sinna samal ajavahemikul jõudnud üheksal korral ehk poole vähem. Uute reeglite järgi ootaks Biitlite sünnilinna klubi eurosarjas osalemise eest aga londonlastest kõvasti kopsakam preemiasumma.

Näide on mõistagi liialdatud, sest Arsenal mängib ka tänavu Meistrite liigas, samas kui Ragnar Klavani koduklubi eurosarja ei pääsenud, ent illustreerib ilmekalt uut Meistrite liiga finantssüsteemi.

Briti ajaleht The Times kirjutab, et Meistrite liigas toimuvate ümberkorralduste raames muudetakse ka klubidele jaotatavaid preemiasummasid ning varem Meistrite liiga võitjaks kroonitud meeskonnad hakkavad taskusse pistma konkurentidest paksemaid rahapatakaid. Lisaks kavatsetakse varasemaid tiitleid arvesse võtta ka näiteks alagrupiturniiri loosimiseks meeskondi asetades.

See on heaks uudiseks vutihiidudele nagu Manchester United, Müncheni Bayern, Madridi Real või Barcelona, ent jätab pika ninaga näiteks Madridi Atletico, kes viimasest kolmest hooajast kahel on jõudnud finaali, ent seal tundud kaotusekibedust.

Samamoodi saab hoobi rahakoti pihta Manchester City. Mullu poolfinaali välja jõudnud Briti klubi oli hooaja lõppedes enim eurosarjast tulu teeninud meeskond, ent uute reeglite järgi vajatakse ajaloo esimest meistrikarikat, et taas samasuguseid summasid kokku kraapida.