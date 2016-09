Marina Kaljurand teatas täna hommikul, et astub välisministri ametikohalt tagasi ja kandideerib siiski presidendiks. EKRE presidendikandidaat Mart Helme sõnul ei puuduta Kaljuranna selline avaldus teda küll mitte kuidagi ning tegemist on Reformierakonna sisetüliga, mis neil omakeskis ära lahendada tuleb. "Nende valijad ja valijamehed peavad otsuse tegema. Minu lektoraat ja valijad ei kattu nende omadega," ei tunne Helme oma kandidatuuri ohustatuna. Kahtluse alla tuleks tema sõnul seada aga Kaljuranna kodakondsus. "Kõigepealt tuleb selgeks teha, kas ta on õigusjärgne Eesti kodanik, see tuleb must-valgel selgeks teha. Mingeid dokumente sellest keegi näinud ei ole. Mingitest kirikuraamatu väljavõtetest ei piisa, vaid vaja on vastavat dokumenti," kahtleb Helme Kaljurannas.

Et Reformierakonna poolt üle parda visatud Kaljurand siiski kandideerib, ei kõiguga Helmet kuidagi, seda enam, et tegemist ei ole üldse reformierakonna liikmegagi. "Loomulikult võib ta seda teha, kui ta tahab," sõnab mees. "Eeldusel, et ta on õigusjärgne Eesti Vabariigi kodanik, veelkord rõhutan, eeldusel, et ta on õigusjärgne Eesti Vabariigi kodanik, " rõhutas Helme veelkord, lisades, et tema ei ole sellekohta vettpidavat dokumenti näinud.

Kuidas võiks Kaljurannal aga valijameestekogus minna, Helme öelda ei oska. "Te küsite minu käest asju, mida Igor Mang siin võibolla oskaks paremini öelda, aga ma arvan, et ta saab suhteliselt kehva häältesaagi," ei usu EKRE esimees Kaljuranna kandidatuuri. "Ma näen, et köetakse üles mingisugust hüsteeriat, umbes nagu lauldi omal ajal Ilves presidendiks. Ei maksa kaks korda sama reha peale astuda ja siis öelda, et me arvasime, et ta on nii hea president. Ta ei ole hea," on Helme veendunud.