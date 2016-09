"Esiteks ma arvestasin algusest peale sellega, et ta ei lange konkurentsist välja. Kaljuranna meeskond on teda imagoloogiliselt, rahaliselt ja kõige laiemalt toetanud enam kui aasta. Kui me vaatame seda aega, mil ta tuli välisministriks, siis see on sama aeg, kui hakati rääkima, et meil on vaja naispresidenti. Taustatööd on seega tehtud juba poolteist aastat," selgitas Reps.

Täna teatas reformierakondlane Marina Kaljurand , et siiski jätkab presidendiks kandideerimist valimiskogus. Keskerakonna presidendikandidaat Mailis Reps ei ole Kaljuranna otsuse üle üllatunud, kuid leiab, et Kaljurannal tuleb palju tööd valijameeste seas toetuse kogumisega järgi teha.

"Minu arust on see vahva, et ta kandideerib!" ütles Reps ning lisas, et Kaljurand ei tohiks kellelegi võõras olla, sest debattidel on ta oma hoiakuid väga selgelt esitlenud. "Kõik suuremad debatid, välja arvatud viimane ERR-i debatt, oli ta ju olemas."

Repsi sõnul jagab Kaljurand hääli peamiselt Siim Kallasega. "See mõjutab Kallase teise vooru pääsemise võimalusi ja annab vähe lootust, et Siimul on nii kõrge lend."

"Küsimus on tegelikult selles, et Reformierakonna sees on kaks kandidaati ja seda on näha ka nende töös. Nüüd hiljem on seda kõige selgemalt näha olnud: üks valijamees, kes toetas Kallast, vahetati välja Reformierakonna sees teise valijamehe vastu, kes toetas Kaljuranda. Tõenäoliselt võib veel näha valijameestes vahetusi," arvab ta.

Repsi hinnangul meeldib Kaljurand lisaks ka nendele valijameestele, kes ei ole erakondlikud. "Ega kõik valijamehed ei ole kaugeltki poliitikud, nemad ei oska näha seoseid erakondade või hallide kardinalidega."

"Kindlasti mõjutab tema olek ja positiivne meediakajastus valijamehi, neid, kellele andis kõige rohkem lootust Allar Jõks. Ta ei tundu esimeses pilgus olema Jõksi konkurent, aga tegelikult ta ikkagi on, sest Allar käib samamoodi mööda valimisliite ja inimesi, kes tahavad alternatiivi."

Repsi sõnul on vara öelda, kas Kaljurannal on lootust teise vooru edasi pääseda. "Kindlasti ta lööb kaardid segi ja teatud numbrid eri inimestel muutuvad, aga kas ta kahe nädalaga jõuab teha nii jõuliselt tööd järgi... Annaks talle mõned päevad ja vaatame, kuidas ta valijameeste seas kontakti saavutab."