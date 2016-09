Reformierakonna presidendikandidaat Siim Kallase sõnul näitab tänane otsus, et valijameestekogus ootab meid ees tõsine vastasseis.

„Ma arvan, et mõnes mõttes on presidendivalimised jõudnud sinna, kuhu nad loogiliselt jõudma pididki. Mina, Marina Kaljurand ja kõik teised kandidaadid konkureerime valijameestekogus 24. septembril. Tänane otsus näitab, et valjameestekogus ootab meid ees tõsine vastasseis. Järgnevad päevad on mul planeeritud kohtumisteks valijameestega üle Eesti ning minu plaane tänane otsus ei muuda,” kommentaarib Kallas Kaljuranna avaldust.