"Marina Kaljuranna otsus on julge ja riskantne, kuid ma mõistan tema soovi mitte petta oma toetajaid poolel teel rongilt lahkumisega," sõnab reformierakondlane Liina Kersna.

Marina Kaljurand käis täna hommikul Stenbocki majas Taavi Rõivasega vestlemas ning andis ühtlasi ka lahkumisavalduse - ta tunneb, et kandideerides presidendiks ei saa samal ajal olla välisminister. Liina Kersna sõnutsi Taavi Rõivas siiski ei rahuldanud Kaljuranna lahkumisavaldust. "Ma olen väga tänulik peaminister Taavi Rõivasele, kes Marina lahkumisavaldust ei rahuldanud, vaid kinnitas, et Eesti riik vajab tugevat välisministrit ka pärast presidendi valimisi. See oli temast suuremeelne ja riigimehelik otsus," sõnab Kersna.

Kersna märgib, et Kaljurand oleks tuleviku Eesti president. "Samas, ilma ühegi erakonna toetuseta valimiskogusse minna on riskantne. Minu jaoks oli kõige suurem risk selle otsuse juures võimalus, et kui temast presidenti ei saa, siis ta lahkub poliitikast. See oleks väga suur kaotus Eesti riigile."