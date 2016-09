Tuleval nädalal alustatakse Ehitajate tee 27 asuva Mustamäe polikliiniku lammutustöödega, et samale kohale saaks rajada uue, Mustamäe tervisekeskuse.

Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees Imbi Moks märkis, et tänavu septembris möödub 45 aastat tol ajal vabariigi suurima polikliiniku avamisest. „1970. aastatel paistis Mustamäe polikliinik silma nii teenuste rohkuse kui moodsa aparatuuri poolest.

Jääme lootma, et Mustamäe tervisekeskusest saab tollasele polikliinikule vääriline järeltulija,“ sõnas ta. Nüüdseks aga ajahambast räsitud Mustamäe polikliiniku lammutamine algab esmaspäeva keskpäeval. Kell 12 peavad polikliinikuhoone ees sel puhul tervituskõnesid ning jagavad oma mälestusi nii Tallinna linnavalitsuse kui ka Lääne-Tallinna Keskhaigla esindajad.

Kuulama on oodatud kõik huvilised.

Polikliinikuhoone lammutamistööd võtavad aega kaks kuud. Seejärel saab alustada uue Mustamäe tervisekeskuse ehitamisega. Keskus valmib plaanide järgi 2017. aasta lõpus. Mustamäe tervisekeskuse projekteerimis- ja ehitustöid teeb ehitusfirma Rand&Tuulberg AS. Lääne-Tallinna Keskhaigla on uue tervisekeskuse rajamiseks taotlenud toetust Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist.