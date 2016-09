Kuidas olla õnnelik ja elada tänapäeva kiires maailmas iseendaga harmooniliselt? Üks asi, mis Sind selle juures aitaks, on mandalad. Õnnemandalad, kui täpsem olla.

Õnnemandalad aitavad Sul täita oma ümbrus õnnevibratsioonide ja tervendava energiaga. Need mandalad toetavad positiivset ellusuhtumist ning on abiks, kui soovid oma ellu rohkem küllust, õnne, rahu ja harmooniat.

Kõik Riina Grethieli mandalad ja väepildid on sündinud koostöös vaimse maailmaga. Need on loodud taotlusega tõsta vaataja sagedust ning olla abiks siis, kui soovid suunduda kõrgemale teadvustasandile ning leida iseennast. Lisaks pakuvad need pildid tervendust ja taastavad sisemise rahutunde ja harmoonia. Tegemist on omamoodi akendega vaimsesse maailma, kusjuures kujundid, värvid ja sümbolid toimivad katalüsaatoritena, et äratada Sinu sees uinuvaid jõude, et võiksid alati olla see, kes Sa tõeliselt oled.

Kuidas siis tagada oma ellu ÕNN? Mandalate ekspert Riina Grethiel tutvustab kaheksat õnnemandalat. Klikkides igale mandalale on võimalik seda soetada ja see oma ellu tuua.

Rõõmumandala, 2006

See mandala aitab Sul saada kontakti rõõmu allikaga enese sees ning õpetab toimimist sellest lähtuvalt. Rõõmumandala sõnumiks on, et kannatus ei ole ilmtingimata vajalik ning et võid elada õnnelikult ja kasvada vaimselt ka rõõmutoovate kogemuste abil. Rõõmus elamise võtmeks on olla armastav ja kaastundlik nii enda kui teiste suhtes ning taotleda oma südames õnnelikku elu kõigile olenditele.

Küllusemandala, 2011

Küllus järgneb alati energiale ehk meie mõtetele, tunnetele ja unistustele. Kuid külluses elamine ei tähenda mitte raha pangas ega materiaalset kindlustatust, vaid mõistmist, et külluse allikas – see lõputu loovate ideede varaait – peitub igaühe enda sisemuses. Küllusemandala ongi loodud taotlusega avada juurdepääs sisemisele loovusele, mis võimaldab luua seda, mida Sinu vaim iganes luua otsustab. Kui avardad piire ja lubad oma vaimul vabalt lennata, võivad Sinu unistused tunduda utoopilised vaid ego ja isiksuse jaoks. Kuid saades alguse südames peituvast lõpmatust loovast allikast, on Sinu unistused kooskõlas Suure Tervikuga ning nende teostamine rikastab maailma. Ja siis toetab Universum ise Sinu unistuste teostumist.

Vikerkaaremandala 2, 2006

Su valgus on muutunud säravamaks ning Sind täidab julgus ja rõõm olla iseenda kõrgem mina. Vaimse maailma kaitse lubab Su hingeilul üha rohkem nähtavaks saada ning tunda end turvaliselt ka siis, kui näitad maailmale oma tõelist olemust.

Lemuuria mandala, 2010

See mandala aitab luua või tugevdada ühendust muistse Lemuuria energiatega ning toetab ka vaimu kehasse laskumist. Lemuuria, mida tuntakse Emamaana, oli harmooniline jumalannakultuur ning mälestus sellest elab edasi meie rakumälus – kui nägemus kaotatud paradiisist, kus reaalsust osati teadlikult luua ja kujundada. Lemuuria täheseemnekristallid, mida on selle mandala loomisel kasutatud, on selle iidse rahukultuuri kingitus. Need kristallid aitavad tõsta vibratsiooni ning õpetavad, kuidas olla üheaegselt nii ainulaadne ja kordumatu indiviid kui ka väärtuslik osa suuremast kosmilisest võrgustikust ja kõrgeimast plaanist, mille eesmärgiks on taastada Maa peal armastus, ühtsus, vabadus, võrdsus, rahu ja harmoonia.

Suure jumalanna valgusevärav, 2011

See merevaigumandala on loodud taotlusega avada valgusevärav muistse kuldajastu õnne, rahu, harmoonia ja õitsengu vibratsioonide juurde. Kuid kui tuntavaks saab Suure Jumalanna kõike elavat valguse, armastuse ja soojusega üle kallav päikeseaspekt, siis hakkavad kõikjal avanema valguseväravad kõrgematesse maailmadesse – Puhtale Maale. Sisuliselt võib peaaegu iga punkt aegruumi võrgustikus valguseväravaks muutuda, kui kutsud meditatsioonis Suurt Jumalannat ning taotled puhta südamega juurdepääsu neile kuldsetele energiatele. Ja kui selline valgusevärav kord avatud on, siis voolab sealt meie reaalsusesse väga kirgast valgust, mis tervendab ja ülendab kõike elavat.

Õitsengumandala, 2011

Õitsengumandala on samuti loodud kristallienergiatest ning sündinud taotlusest tugevdada meie ühendust Suure Jumalanna õitsengut ja küllust loova väega. Kuna praegune ajastu on Jumalanna tagasipöördumise aeg, on Tema kohalolekut tunda kõikjal – Maa seest tõusmas, kosmilistelt tasanditelt naasmas, meie ümber looduses kuju võtmas. Ta on viljakandvas mullas, õhus, veekogudes, päikesepaistes, tuules ja õitsvates taimedes, samuti tervendavat väge omavates kristallides. Jumalanna teadlik lõimimine meie ellu on niivõrd tähtis juba ainuüksi seetõttu, et nihe järgmisele teadvusetasandile on võimalik ainult siis, kui taasavastame Kõiksuse naiseliku palge, väärtustame seda endas ja kõiges olemasolevas ning avame end taas Suure Jumalanna kohalolekule ja õnnistustele. Ilma jumaliku naispooleta jääb ühendus oma kõrgeima tervikolemusega poolikuks, olemata midagi enamat kui meditatsioonis saavutatav valgusekogemus. Ainult Suure Jumalanna abiga saame me Kõiksuse Valguse oma elu igasse hetke ning igale tasandile tuua ning siseneda kuldaega, mis on igaühe jaoks isiklik kogemus.

Kuldajastu kuvand, 2013

See kõrgsageduslikke kullaenergiaid edastav mandala aitab häälestuda kuldajastu kuvandile, mis on tallel meie enda sisemuses. Kuldajastu paradigma kõige olulisemaks tunnuseks on igaühe austamine ja väärtustamine just sellena, kes ta tõeliselt on. Kui selline suhtumine tõeliselt juurdub, saavad inimesed kontakti oma kõrgeima olemusega ning omavahel hakkavad suhtlema inimeste kõrgemad minad. Seega on kuldajastu inimsuhete aluseks toimimine südametasandil ning iga indiviidi südames hiilgav jumalik kohalolek suhtleb teiste inimeste südametes ärganud valgusega, luues imelisi sildu inimeste vahele ning võimaldades imepärast ühisloomingut ja koostööd kõikides eluvaldkondades. See on õnneliku elu alus.

Allika südame mandala, 2006

Allika süda koos tuhande päikese valgusega peitub Sinu enda südames. See on valgus, mis tervendab ja transformeerib kõik ebakõlalised energiad, andes neile puhtaima ja kõrgeima väljenduse. Kui Sinu süda ja Allika süda sulavad ühte, saabki uue maailma loomine võimalikuks.

Kes on mandalate autor?

Riina Grethiel Leppoja on aastast 1993 Eesti Kunstnike Liidu liige ning raamatute "Suure Jumalanna müsteeriumid" (Valgusesaar 2012), "Kuldajastu loomine" (Valgusesaar 2014) ja "Vabanemise vägi“ (Valgusesaar 2014) autor. Ta on üks kirjastuse Valgusesaar loojatest ning alates aastast 2001 viib ta läbi tervendus- ja meditatsiooniseminare, olles koostanud ka mitmeid audiokursuseid, nagu "Eelmiste elude tervendamine", "Karma vabastamine", "Eluülesande avastamine", "Sise-Maa ja Lemuuria tervendus" jpt.