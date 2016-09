85-aastane Vene kuulus näitleja Ivan Krasko kosis oma endise õpilase - 25-aastase Natalia. Pulmad peeti aasta eest.

Krasko väidab, et temast 60 aastat noorem naine tekitab temas tunde, et ta on ka ise noor, vahendab The Sun.

Paarike naitus möödunud aasta 9. septembril.