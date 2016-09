Menusaate "Su nägu kõlab tuttavalt" kuues osaleja on laulja ja näitleja Kristjan Kasearu, kes sooviks eriti astuda mõne vanakooli laulja kingadesse.

Muusika juurde jõudis Kristjan alles keskkoolis. Oma esimese kitarri teenis ta terve suve bensiinijaamas töötades. Kristjan on mänginud peaosa Nuku- ja Noorsooteatri muusikalis "Romeo ja Julia", kus ta kehastas Romeot. Nüüd on aeg näidata kogu maailmale, milleks ta võimeline on! Kristjan on valmis oma mugavustsoonist välja astuma. Kristjanile pakub eriti põnevust astuda mõne vanakooli kullafondi kuuluva laulja kingadesse.

"Su nägu kõlab tuttavalt" viiendas hooajas osalevad lisaks Kristjan Kasearule ka Raivo E.Tamm, Inga Lunge, Kalle Sepp, Liis Lass ja Adeele Sepp. Viimased kaks staari selguvad juba lähinädalatel.