Karoliina Vasli

Raamatus „Agu Sihvka annab aru“ pidi Kiilike oma mütsi ära sööma – peaksin ka mõne mütsi otsima, kuna arvasin, et Marina Kaljurand lööb käega ega kandideeri presidendiks. Mulle ei meeldi kunagi eksimusi tunnistada, aga täna on tõesti hea meel. On Kaljuranna miinused, mis on, aga vähemasti on tal selgroogu, et ikkagi kandideerida. Näis, presidendivalimised muutusid taas pisut põnevamaks.