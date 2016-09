Lugeja Jaak leiab, et saate algus oli igav, kuigi hiljem läks huvitavaks: "Igatahes keegi seal häält ei tõstnud, see oleks äratanud."

"Jah, keegi ütles väga õigesti, et piinlik hakkas. Üritasin ka veidi vaadata, sest ikka uus saade ja palju reklaamitud, aga Evelin saatejuhina väga nõrk. Tema jutust kohati võimatu aru saada, ei lase teisel lauset lõpetada juba sõidab sisse, naerab siis, kui midagi naerda pole. Kindlasti enam ei vaata," kirjutab manni .

"Liiga kaua nämmutati ühe teema kallal. Küll ühest nurgast, siis teisest nurgast. Lõpuks hakkas kõik juba igavaks muutuma. Ei tea, kas oli vaja terve tund aega Erika Salumäe isiklikku elu lahata. Ehk oleks saade huvitavam, kui oleks rohkem teemasid. Tund aega eetriaega, sinna sisse pikad reklaamid, ega jah, rohkem ju ei jõuagi, aga kaks erinevat teemat võiks ikka olla. Üldkokkuvõttes igav saade. Kunagi rääkis meedia, et Erika Salumäe müüs oma medalid iseenda selja operatsiooni rahastamiseks, saates ta rääkis, et müüs medalid selleks, et tütre kooliharidus kinni maksta," lisab Adeele.