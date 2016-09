Nii on Redditi rubriigis "Selgita, nagu oleksin viieaastane" küsinud Anonymoushero1.

"On üks teooria, mis on seotud insuliiniga – see on aine, mida keha kasutab selleks, et mõjutada vere suhkrutaset," on selgitanud Bkanber. "Kui su veres pole palju insuliini, siis saab su keha oma energia rasva, glükoosi ja glükogeeni kombost – mitmetest allikatest. Kui sööd süsivesikuid või suhkruid ja su vere glükoositase tõuseb, siis reageerib su keha insuliini vabastamisega. Insuliini roll on lasta kehal suhkur esimesena ära põletada, sest kehale kõrge suhkrutase ei meeldi. Insuliin paneb su keha suhkrut esimesena põletama sel viisil, et peatab teiste ainete põletamise.

Kõrge glükoositase on üsna ohtlik, vastukaaluks on insuliin päris võimas. Mõõdukate suhkrukoguste puhul kestab insuliin kauem kui suhkur.

Niisiis, kui sa sööd enne magamaminekut midagi süsivesikuid sisaldavat, siis läheb su keha "suhkru põletamise modesse". Su keha põletab seda suhkrut, insuliin samas püsib ja ei lase sul magamise ajal teistest allikatest energiat saada – sa oled suhkru põletamise modes, mis tähendab, et sa ei põleta rasva. Niisiis sa magad ja EI saa seda energiat, mida vajad. Ülesärkamise ajaks arvab su keha, et on näljane, kuna insuliin ei lubanud sul öö otsa teisi energiaallikaid kasutada. Sel põhjusel ei peaks sa enne magamaminekut sööma ka siis, kui püüad kaalu kaotada."