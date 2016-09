AMEERIKA JALGPALL

Tere ja kaunist spordipäeva algust! Allolev muusikapala läheb temaatiliselt kokku tänase päeva esimese uudisnupuga.



Nimelt on Charleston Southerni ülikooli ameerika jalgpalli meeskond püstihädas, kuna äsja said mängukeelu 30 nende pallurit. Mille eest? Sest sportlased ostsid raamatupoest uueks kooliaastaks pliiatseid ja märkmikke.



Lubage selgitada: ülikoolisport on USAs amatööride pärusmaa ja atleedid ei tohi vastu võtta mitte sentigi raha. Et jalgpall on ameeriklaste seas aga nõnda populaarne ja tugeva meeskonna omamine on ülikoolile suisa auasi, jagatakse sportlastele erikujulisi stipendiume. Nõnda oli näiteks Charlestoni jalgpalluritele eraldatud raha õppetööks tarvilike raamatute ostuks.



Varjatud tasu maksmise reeglid on ookeani taga aga nõnda karmid, et stipendium oli mõeldud eksklusiivselt raamatute ostuks. Kui mõned sportlased kulutasid õpikute soetamisest üle jäänud raha samas poes veel pliiatsite, märkmike ja elektroonikakaupade ostuks, määras üliõpilasliiga NCAA neile kohe mängukeelu, vahendab New York Post.