Morna linnas elavad inimesed, keda ajahammas lihtsalt ei pure. Kuigi Morna tundub olevat stabiilne linnake, keeb elu sellest väljaspool täie hooga ning mõjutab omal moel ka sealset rahvast. Kindel on aga see, et Õnne tänaval hoitakse kõigest hoolimata lipud kõrgel ja võitluseta ei anta iial alla. Kevadel suure hurraaga Soome kolinud Jaanuse pere on Mornas tagasi. Janel ja lastel on küll sabad jalge vahel, kuid Helsingist lahkumisel on ka häid külgi. Lõpuks ometi kolib kolm põlvkonda Petersone Õnne 13 katuse alla, mis toob loomulikult kaasa kohanemist ja ka eriarvamusi. Allan trotsib eluraskusi, kuid ei anna alla. Ta plaanib hakata Morna Turvafirma kõrvalt ka Lätist viina vedamisega tegelema. Mälestused Annelist ja kevadel toimunud maaliröövist käivad tal aga igapäevaselt järel. Politsei pole siiani süüdlast tabanud ja üha enam hakkab tunduma, et Allan on Vissi häärberis toime pandud kuriteoga tihedamalt seotud.

Laine ei oska mitte midagi ette võtta Krissuga, kes on otsustanud Morna linna pagulaste eest kaitsmise lõplikult enda hooleks võtta. Koos Jürkaga toob ta välja unustuste hõlma jäänud püstoli. Relvaga on aga see häda, et kui ta juba kätte saadakse, peab temast ka pauk tulema.

Evelini ja Henry majas on keerulised ajad. Spaas tehakse suurt remonti ja Harry Ahven jõuab tagasi Hispaania palverännakult, mis ei möödunud sugugi ootuspäraselt. Kõigest pool aastat tagasi abiellunud noored aga on hakanud suve jooksul teineteisest mööda rääkima ja mured süvenevad. Are on jälle jalad alla saanud ja tahab suisa ülikooli minna. Tema käe all hakkab Morna Hotellile jälle elu sisse tulema, kuid Georgi sõnad äri kasumlikkusest panevad naise peas küpsema hoopis hulljulged mõtted. Uuevariku kodakondsetel tuleb aga võtta ette üks pikk ja kurnav kohtutee. Riks, Annemai ja Ülu tahavad iga hinna eest oma armsat talu päästa, isegi kui nende vastu on juba ammu kõigile tuttav armutu advokaat Ivar Karineem. Mis kogu sellest loost saab, selgub alles kevadel.