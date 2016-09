Aasia suuruselt kolmas lennufirma Air China on sattunud kriitika alla, sest nende ajakirjas ilutseb üsnagi rassistlik kommentaar.

Nimelt oli ajakirjas kirjutatud selline lause: "London on üldiselt ohutu koht, kuid siiski tuleb teatavaid asju meeles pidada. Näiteks ei tasu minna piirkondadesse, kus elavad peamiselt indialased, pakistanlased ja mustad.“

Foto ajakirjaleheküljest postitas sotsiaalmeediasse Hiina ajakirjanik, kes pidas kirjutist tõsiselt solvavaks – ta kommenteeris, et on käinud korduvalt Londonis ja midagi sellist Suurbritannia pealinna kohta välja tuua on lihtsalt kohatu.