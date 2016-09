Tänavu möödub 15 aastat kohutavast Ameerikas toimunud ja tervet maailma raputanud terrorirünnakust. Seda ei unustata niipea, kuid Hollywood pole siiani suutnud teha seda ühte võimsat linateost, mis tollaseid sündmusi autentselt kajastaks.

Tarvis oleks filmi, mida õpetajad saaksid näidata õpilastele ja vanemad oma lastele, et need mõistaksid paremini, mis toona täpselt juhtus, kirjutab The Wrap.

Kas sündmus on ikka veel liiga värske? Inimesed ei mõista, mis igasugustel teistel tundlikel teemadel kedratakse filme teha küll, kuid septembrirünnakutele ei julge üksi filmitootja kätt külge panna.

Tõsi, mingeid selleteemalisi filme on tehtud, kuid need näitavad teemat üsna ühekülgselt ja üldisemat käsitlust pole. Tegelikult ongi teema Ühendriikides alles ülimalt tundlik ja arvatakse, et ühiskond pole filmiks lihtsalt veel valmis. Linastus ju Pearl Harbouri temaatikat käsitlev linateoski alles 60 aastat pärast traagilisi sündmusi.