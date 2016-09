Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ütles ETV saates "Kahekõne", et kuigi Edgar Savisaart ei ole mõtet veel poliitiliselt maha matta, näeks ta erakonna eesotsas ja ka Eesti peaministrina Jüri Ratast.

Karilaid rõhutas, et ta ei ole Savisaare vastane ja ei ole pooli vahetanud, vaid ta on ühtse Keskerakonna poolt, avaldab ERRi uudisportaal.

"Suure tõenäosusega Keskerakond läheb varsti valitsusse. Kui me tahame minna riigikassat juhtima, siis me peame tegema oma koduõue korda ja praegu me pingutame, et teha oma koduõu nii korda, et meie maine ja usaldusväärsus on maksimaalne," leidis Karilaid.

"Mina arvan, et Jüri Ratas on valmis võtma peaministri rolli endale. [Ja võtma ka Edgar Savisaare positsiooni erakonnas? - Treufeldt] See on tema jaoks suur eksam ja ma loodan, et ta saab sellega hakkama," lõpetas Karilaid.