Kristiina ja Laura kogesid inkassofirma järjepidevat tüütamist. Parkimistrahvi maksmist nõudnud võlgade sissenõudjad helistasid vahetpidamata ning saatsid päevas kümneid SMS-e ja e-kirju. Seejuures tundus Kristiinale ja Laurale, et ühe ja sama võla sissenõudmisega tegeleb mitu inimest.

Kurioosseks teeb nende lood see, et autod, mis olevat parkimistrahvi saanud, ei ole enam ammu nende omad – kumbki müüs auto üle poole aasta tagasi. Nii et trahvi pole saanud nemad, vaid sõidukite uued omanikud.

