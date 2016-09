Riigi Ilmateenistuse prognoosi kohaselt on eeloleval nädalavahetusel oodata ilusat ja kuiva ilma.

Reedel jätkub kõrgrõhkkonna ülekaal. Ilm on sajuta ja võrdlemisi vaikne. Öösel riivab tõenäoliselt ka Eestit Skandinaavia põhjatipust loodevoolus liikuv jahedus ning õhk jahtub 5 kraadi ümbrusse, maapinna lähedal aga langeb temperatuur 0 kraadi lähedale, päeval tõusevad maksimumid 19 kraadini.

Laupäeval katab Eestit kõrgrõhuala lääneserv. Öö on enamasti selge ja kuiv. Hommikul läheneb edelavoolus soojem õhumass. Suuremat sadu ei tule, kuid lisanduvaist pilvedest Eesti põhjapoolses osas väike vihma võimalus on (saju tõenäosus ~25%). Puhub nõrk lõunakaare tuul. Õhutemperatuur langeb öösel 6..10°C-ni, rannikul on sooja kuni 15, päevased maksimumid tõusevad kraad-paar üle 20 kraadi.

Pühapäeval laieneb üle Skandinaavia ja Soome uue madalrõhkkonna serv, kuid Läänemere idarannikul on tõenäoliselt kõrgrõhkkonna ülekaal ning ilm on enamasti sajuta. Tuul puhub edelast ja läänest ning päeva peale veidi tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 8..13, rannikul kuni 15, päeval 20..23 kraadi.