Kui teleprodutsent ja Paprika Latino telestuudio juht Anti Reinthal (37) ennast tänavu 1. juulil kaalule upitas, näitas seier 127 kilo. See oli viimane piisk tema karikas. Järgmisel päeval sammus ta maadleja Martin Plaseri juurde ja lõi temaga käed: Martin hakkas Antit treenima. Kui viimane end täpselt kahe kuu pärast, 1. septembril, taas kaalus, oli tema kehast kadunud lausa 21 kilo.

Kaalu ei langetanud Anti siiski maadlustrennides, vaid ajas end vormi põhiliselt rannaliival kõndides. "Aga mida ma mitte kordagi ei teinud, on jooksmine.

See on see, mida väga paljud teevad ja end niimoodi vigastavad," väidab raskekaallasest produtsent.

"Sest kui su ülekaal on ikka nii räige, pole mõtet kehale veel eraldi koormust peale panna. Piisas käimisest rannaliivas, raskendatud oludes."