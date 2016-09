Kolm maalikunstnikku kiitlevad oma uute töödega: "Sain äsja valmis pildi, millel lilled näevad välja nii, et võib peaaegu nende lõhna tunda."

"Häh! Eile lõpetasin oma talvemaastiku ja ateljees langes temperatuur alla nulli."

"See pole midagi, minul kukkus jälle vanamehe portree nii loomutruu välja, et sellel tuleb iga päev habet ajada."