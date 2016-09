Majandusminister on saatnud kooskõlastusele eelnõu, mille kohaselt toetab riik ­ühtekokku seitsme miljoni euroga ebatõhusa kaugkütte asendamist lokaalse küttesüsteemiga.

Eestis on majandus- ja taristuminister Kristen Michali sõnul piirkondi, kus kaugküttevõrk, mis peaks hooned soojaks kütma, on oma aja nii lootusetult ära elanud, et seda pole enam ka otstarbekas renoveerida. Määruse rakendumisel saab toetusraha abil paigaldada hoonesse lokaalse katla ja majad eraldada kaugküttevõrgust. Üldjuhul paigaldataks majadesse katlad, mida köetakse kodumaise puiduhakke või pelletiga, mõeldav on ka soojuspumpade paigaldus. Kui hoones on toimiv gaasivõrk, võib mõistlik lahendus olla ka gaasküte. Toetust saavad küsida omavalitsused, soojusettevõtjad, hoonete omanikud või mittetulundusühingud olemasolevate hoonete lokaalsele küttesüsteemile üleviimiseks. Renoveerimistööd peavad olema kooskõlas omavalitsuse kehtiva soojusmajanduse arengukavaga. Sihtrühmaks on just väikesed piirkonnad, kus toasoe tuleb kätte väga kalli hinnaga. Toetuse miinimumsumma ühe kortermaja kohta on 2000 ja maksimum 100 000 eurot.

Toetusi hakkab jagama keskkonnainvesteeringute keskus (KIK), selle raha eest võib osta uue soojatootmisseadme, lammutada vanad kaugküttetorustikud ja -katlad ning ehitada uue katla ja hoone soojussõlme vahelised ühendused. Riigilt on aga võimalik saada toetust ka kaugkütte soojatorustiku ja katelde renoveerimiseks juhul, kui kaugküttega jätkamine on otstarbekas lahendus.