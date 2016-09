Alates 22. augustist ei tohi enam Eestisse tuua taimekaitsevahendeid, mis peale laialdaselt kasutatava glüfosaadi sisaldavad lisaainena polüetoksüleeritud rasvamiini. Selline ainete segu on ohtlik inimestele ja keskkonnale, mistõttu korjatakse need vahendid kuue kuu pärast müügilt.

Aianduskeskuse Sesoon peremees Raigo Roosvee kinnitab, et keeld hobiaednikke ei mõjuta, sest leidub teisigi umbrohtu hävitavaid tooteid. Keelatavate vahendite nimekirjas on 14 toodet, millest aedniku sõnul on tuntuim Roundup.

Tegu pole siiski aianduspoodides kättesaadava vahendiga, sest Roosvee sõnul on samanimelisi tooteid palju. "Põhiline pole see, mis nimi tal on, vaid mis seal sees on. Olulisim toimeaine on glüfosaat, aga rasvamiin on see, mis aitab seda omakorda veel efektiivsemaks muuta," kirjeldab Roosvee.