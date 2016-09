6. septembril vahendas Õhtuleht artiklis "Bussijuht ei tulnud appi – vajutas gaasi ja jättis ratastoolis inimese peatusesse" inetut juhtumit, kus bussijuht ei lasknud ratastoolis inimest bussi, vaid sõitis minema.

Tallinna Linnatranspordi AS korraldas sisejuurdluse ja avalike suhete spetsialisti Ivo Parbuse sõnul selgus, et bussijuht ei käitunud vastavalt ettevõtte kehtestatud juhistele.

"Juht ei järginud ka ühiskonnas aktseptitud eetikanorme, mis eeldavad nõrgema ja abivajaja toetamist.

Lähtudes ülaltoodust, tehti bussijuhile kirjalik hoiatus, ta jäetakse ilma preemiast ja lisatasudest," räägib Parbus, et kui juhil peaks tekkima vaatamata kirjalikule hoiatusele sõitjate või liiklusohutusega uusi probleeme, katkestatakse temaga töösuhe.

"Palume toimunu pärast vabandust ja kinnitame, et teeme omalt poolt kõik sarnaste intsidentide ennetamiseks ning ärahoidmiseks. Me soovime, et meiega teeksid koostööd hea liikluskultuuriga, abivalmid ja vastutulelikud juhid, kes hoiavad Tallinna Linnatranspordi ASi mainet."