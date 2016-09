Eesti Põllumeeste Keskliidu juhatuse esimees Vahur Tõnissoo meenutab, et 2015. aasta suurel põllumeeste meeleavaldusel, kui tuldi Toompea lossi ette lausa traktoritega, oli neil kasutada vaid parkimisplatsi suurem pool.

Riigikogu kantselei on põllumehi jooksutanud igal mõeldaval viisil ja lõpuks loa andunud. Kuid mitte sellise, nagu sooviti.

Eesti Põllumeeste Keskliit korraldab Toompea lossi ees miitingu. Just kõige magusamal päeval, kui riigikogu avaistungiks kokku tuleb. Kaua meid nöögitakse? tahavad põllumehed valjul häälel rahvaesindajatelt küsida. Häda on aga selles, et miiting vajab luba ja selle saamine käis üle kivide ja kändude.

"Kui kohale läksime, siis vaatasin, et väiksema osa peal oli vaid mõni auto," kirjeldab Tõnissoo. Toompeale minevad poliitikud olid mõistvad ja käisid jala. Teiste seas vältisid lossi ette sõitmist ka president ja peaminister .

Nüüd öeldi karmilt: tervet platsi te ei saa. Parklast tohib hõivata vaid poole.

Põllumehed tahtsid aga tervet platsi just nimelt selleks, et korraldada seal võimas installatsioon. Nüüd nad kardavad, et poolik tulemus jääb kehvaks.

Esmaspäeval tahtsid nad kohale tuua 10 000 piimapudelit, millest igaüks sümboliseerib üht lehma. Kuigi riigikogu kantseleilt saadud luba seab ruumile piirangud, viiakse Tõnissoo sõnul plaan ellu sellest hoolimata.

Küll aga jääb tema sõnul segaseks, kes ja kuidas otsustas, et tohib vaid poolel platsil meelt avaldada.

"Me ei saanud aru, kas seda terve platsi andmist otsustab riigikogu kantselei või otsustab seda riigikogu juhatus. Alguses meile viidati, et terve platsi saab anda ainult riigikogu juhatuse nõusolekul, aga siis suhtlesime riigikogu juhatusega ja nemad olid veendunud, et otsustama peab ikka kantselei," kirjeldab Tõnissoo, kuidas ametkonnad lauatennist mängisid.

Vintsutused panid Tõnissood arvama, et luba ei anta mitte sellepärast, et poliitikud ja nende külalised ei saa ilma autota kohale, vaid et otsustajatel pole julgust.

"Ei julgeta seda otsust teha, et täisplats anda, sest iga otsusega kaasneb vastutus. Keegi ei julge vastutada ja seetõttu jäävad asjad otsustamata."

Pool platsi meele­avalduseks olevat tava

Riigikogu kantselei kommunikatsioonijuht Urmas Seaver selgitab, et tavaliselt antaksegi meeleavaldajatele või koosolekutele kogunejatele vaid pool platsi: "Kantselei leiab, et poole Toompea lossi esise ala andmine Eesti Põllumeeste Keskliidu kasutusse tagab piisavalt ruumi inimestele kogunemiseks ja meeleavaldamiseks," on Seaver veendunud.

"Plats kuulub hoone juurde ja selle eest vastutab riigikogu."

Riigikogu kantselei esindaja selgitab, et seekord ei saa ka erandit teha, sest samal päeval toimub riigikogu pidulik avaistung ja kohale on tulemas tavapärasest rohkem rahvast.

"Kantselei hinnangul on platsi pooleks jagamisega parkimiskohtade ja meeleavalduse vahel saavutatud mõistlik kompromiss ning see aitab tagada avaistungile saabuvate riigikogu liikmete ja külaliste lihtsa ning ohutu ligipääsu Toompea lossile."

Põhiseadus autosid inimestele ei eelista

Tähelepanelik linnakodanik on märganud riigikogu ja põllumeste vaidlust ja osutab: "Põhiseaduse paragrahv 42 sätestab kogunemisvabaduse. Üldised hüved, mille nimel võib seda vabadust piirata, on samas paragrahvis ka üles loetud: riigi julgeolek, avalik kord, kõlblus, liiklusohutus ja koosolekust osavõtjate ohutus ning nakkushaiguste leviku tõkestamine.