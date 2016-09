Valitsusele saadetud ettepanekus selgitas minister, et suhkruga magustatud joogid tõstavad kaalu. Rasvumist põhjustavate toitude kõrgem maksustamine võib tema sõnul parandada tervisetulemeid eriti siis, kui maksud on kõrged.

"Kui suhkrumaksu on vaja selleks, et haigekassa eelarveauke lappida, siis tuleks seda ka öelda. Teiste riikide eeskuju on näidanud, et tervisenäitajad ei muutu suhkrumaksust paremaks. Inimesed leiavad lihtsalt taskukohasemad alternatiivid," märkis ta.

"Mitmed tunnustatud toitumisteadlased on öelnud, et pole olemas häid ja halbu toite, on vaid mõõdukas ja liigne tarbimine. Samas on sotsiaalministeerium võtnud lähenemise, mis proovib lahterdada toidukaupu headeks ja halbadeks. See on propaganda, mitte tegelik teadus."