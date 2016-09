USA vabariiklaste presidendikandidaat Donald Trump kiitis riigi julgeolekule keskendunud telefoorumil Venemaa presidenti Vladimir Putinit.

Tema sõnul on viimasel oma riigi üle väga tugev kontroll. Ta lisas, et ei hinda küll eriti Venemaa süsteemi, kuid Putin on selge juht, palju selgem kui nende president (Obama).

Trump avaldas ühtlasi lootust, et tema suhted kujunevad Putiniga väga heaks. Muu hulgas arvas ta, et liit Venemaaga aitaks saavutada võidu terrorirühmituse Islamiriik üle.

Varem on Putin öelnud häid sõnu Trumpi aadressil. USA presidendivalimised on 8. novembril.