Moskva matemaatikakallakuga 57. kool kuulub Venemaa parimate hulka. 29. augustil teatas selle endine õpilane, Meduza ajakirjanik Ekaterina Kronhaus Facebooki vahendusel, et ajalooõpetajal olid enam kui 16 aasta vältel armusuhted koolitüdrukutega. Ta iseloomustas õpetajat sümpaatse, targa, iroonilise ja võluva mehena.

Venemaal paisub skandaal Moskva 57. kooli ümber. Esmalt teatas selle endine õpilane Facebookis, et eliitkooli ajalooõpetajal olid 16 aasta jooksul õpilastega intiimsuhted, hiljem aga selgus toimunu kohta hulgaliselt pikantseid üksikasju. Koolidirektor pani teisipäeval ameti maha ja Vene ametiisikud räägivad vajadusest tunnistada lastevastased seksuaalkuriteod aegumatuteks.

"Me olime väikesed, aga mõtlesime, et oleme suured. Aastad möödusid – meie saime suuremaks, aga õpetaja armsamad vahetusid ja jäid väikesteks," kirjutas Kronhaus.

Ta ei avalikustanud ajalooõpetaja nime ja teatas, et see mees ei tööta enam 57. koolis. Küll aga rõhutas Kronhaus, et täiskasvanud ja armastatud õpetaja ei tohiks mingil juhul magada koolitüdrukutega.

Ta lisas, et too võib nüüd samamoodi käituda teiseski koolis. Kronhaus otsustas just seetõttu loo avalikustada.

Tema sissekanne Facebookis leidis kiiresti rohket vastukaja. Mitu endist õpilast süüdistas samuti ajalooõpetajat koolitüdrukutega magamises. Ajakirjanik Andrei Babitski sõnul on vähemalt kümme neist valmis rääkima oma armusuhetest õpetajaga.

Babitski väitel informeeriti sellest ka kooli direktorit Sergei Mendelevitšit. Samuti selgus ajalooõpetaja nimi. Tegemist oli Boriss Meersoniga, kes lahkus eliitkoolist tänavu juulis.

Pärast nime avalikuks tulekut lendas Meerson Iisraeli ega soovi tema vastu tõstatud süüdistusi arutada. Ta käib praegu psühhoterapeudi juures.

SÜÜDISTATAV: Boriss Meerson lahkus 57. koolist juulis ja elab praegu Iisraelis. (Facebook)

Venemaa uurimiskomitee alustas 1. septembril koolis uurimiseelset kontrolli – tuginedes Ekaterina Kronhausi Facebooki avaldusele.

Koolidirektor pani ameti maha

2. septembril andis koolidirektor Facebooki kontol teada, et lahkub ametist. "Loodan väga, et minu lahkumine aitab 57. koolil raskest kriisist välja tulla," rõhutas ta.

3. septembril oli koolimaja juures miiting, millel avaldasid umbes 300 praegust õpilast, nende vanemad ja vilistlased direktorile toetust. Tema vastased aga algatasid miitingu järel veebiküljel change.org petitsiooni, milles nõuti kooli juhtkonna kohest tagasiastumist.

Mendelevitš jäigi lahkumissoovi juurde ja 6. septembril rahuldas Moskva haridusosakond tema lahkumisavalduse. Direktori kohusetäitjaks nimetati matemaatikaõpetaja Marina Prozorova.

Päev varem, 5. septembril avaldati 57. kooli Facebooki kontol lahkuva direktori avaldus: "Pole kahtlust, et peamised ohvrid olid lubamatutesse suhetesse tõmmatud lapsed, kellele tekitati sügav ja raskestiravitav trauma." Mendelevitš teatas, et täna (5. septembril) viiakse avaldus prokuratuuri ja koolis toimunud rikkumistele antakse õiguslik hinnang.

Kolmapäeval kommenteeris Moskva eliitkooli seksiskandaali Venemaa presidendi juures tegutsev lasteõigusvolinik Pavel Astahhov.

"Üha uued ja uued faktid Moskva 57. kooli õpilaste rüvetamise kohta kinnitavad vajadust tunnistada laste vastu suunatud seksuaalkuriteod aegumatuteks," teatas ta Twitteri vahendusel. Astahhov lisas, et pedofiile tuleb jälitada igavesti ning nende ravimisel peaks kasutama ka kirurgilisi vahendeid.

Portaal lenta.ru kirjutas viitega advokaat Konstantin Trapadzele, et Meersonit ähvardab süü tõestamisel kohtus neli kuni 20 aastat vanglakaristust.

Kolmapäeval avaldasid mitu Vene ajalehte uusi üksikasju 57. koolis toimunu kohta. Kui uskuda kirjutatut, siis oli see tõeline patupesa, kus meesõpetajad seksisid koolitüdrukutega, koolipoisid tegid naisõpetajatele lapsi ja seal õitses homoseksualism. Intiimsuhetesse astuti peamiselt Itaaliasse ja Prantsusmaale tehtud kooliekskursioonide ajal.

MIITING: Kooli juures oli 3. septembril praeguse juhtkonna toetuseks miiting, kuid koolidirektor pani 6. septembril ikkagi ameti maha.

Arst-seksuoloog kahtleb

Samas ei välista Pariisi Sorbonne’i ülikooli professor, arst-seksuoloog Aleksandr Polejev, et jutud 57. koolis toimunud õpetajate ja õpilaste seksuaalsuhetest on ülepaisutatud.

"Sotsiaalvõrgustikes on palju jutustusi ohvritelt, keda pedagoogid üritasid võrgutada. Kuid antud juhul puudub konkreetsus ning keegi kannatanutest ei ole kirjutanud politseile avaldust," arutleb Polejev.

Professor lisab, et igas heas koolis on üks-kaks-kolm tüdrukut, kes räägivad, et neil oli füüsika- või kehalise kasvatuse õpetajaga suur armastus ja nad mõtlesid alustada kooselu. Tegelikult aga polnudki midagi sellist.