Patricia oli pärast pikka vaheaega hakanud tütrega kaks aastat tagasi suhtlema. Ta ütles ülekuulamisel, et ei pea end seaduserikkujaks, sest tema nime pole tütre sünni-tunnistusel.

Uurimisel selgus, et Patriciale on see juba teine intsestijuhtum. 2008. aastal abiellus ta pojaga. Abielu tühistati kaks aastat pärast selle sõlmimist.