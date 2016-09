Kaitseväelase üks tunnus on eraldusmärkide kandmine. Selleks on embleemid, mida sõdur on kohustatud oma vormil kandma. Mõned embleemid on toodetud rohkem nö suveniirina, mida vormil kanda ei tohi. TALIBAN HUNTERS.15JUN14. Foto: JAANUS LENSMENT (Jaanus Lensment / Postimees)