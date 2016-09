Tänavu toimuval 19. Tartu Rattamaratonil saame stardis näha pikaaegset rattasõpra Johan Laasi, kes on läbinud kõik seni toimunud 18 Tartu Rattamaratoni ning 35 Tartu Rattarallit.

Kui 18. septembril toimuv Tartu Rattamaraton saab järgmisel pühapäeval 19-aastaseks, siis päev pärast Rattamaratoni, 19. septembril, tähistab 53-kordne rattavõistluste finišeerija oma 75. sünnipäeva.

Mis on aidanud tal niivõrd head vormi hoida, et pikad rattadistantsid läbida? “Eks natuke vedanud ole, aga ikka järjepidevus. Panen alati kirja, kui palju kilomeetreid trennis läbinud olen – see distsiplineerib,” sõnas Laas.