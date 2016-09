"Ma ei tea praegu, mis saab minu mängijakarjäärist, kas see jätkub või mitte," ütleb Eesti korvpallikoondise lootse Tiit Sokku ja Alar Varrakut abistav Joosep Toome, kui räägime temaga treeneriametist.

Ta käis eelmise aasta novembri lõpus põlvelõikusel ning endiselt on käimas taastumisprotsess. "See kestab plaani järgi järgmise aasta kevadeni. Näiteks alles oktoobris võin hakata jooksma. Ma pole kümme kuud jooksnud, seetõttu on praegu raske aru saada, kas läheb veel kunagi mänguks või mitte.

Tahtmine mängida on mul kindlasti. Aga kui põlv korda ei saa, jääb tahtmisest üksi väheseks. Pole isegi võimalik öelda, kuidas taastumine siiamaani läinud on. Lõikus polnud kindla peale minek, see oli viimasest võimalusest kinni haaramine. Kui hakkan jooksma-hüppama ja tegema korvpallurile spetsiifilisi harjutusi, saab täpsema pildi ette. Tavaelu järgi on taastumisprotsessi edukust raske tunnetada. Taastumine on faasis, kus kõik ei pea veel olema valuvaba. Pean lihtsalt ootama."