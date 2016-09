Lõuna prefektuuri pressiesindaja lisas, et politsei sai täna õhtul enne kella kaheksat õhtul sai politsei teate, et Kaarsilla kaarel istub meesterahvas.

"Arvestades, et kõrgel sillakaarel olev inimene võib ise ohtu sattuda ning temast on vahetu oht ka silda ületavatele inimestele, reageeris vahejuhtumile politsei. Selleks, et joobetunnustega mees igasuguse kõrvalise ohuta sillakaarelt alla juhatada, kaasas politsei olukorda lahendama läbirääkija. Vestluse ja veenmise tulemusena saadi meesterahvas pärast läbirääkimisi sillakaarelt alla. Meedikud kontrollisid üle tema esmase tervisliku seisundi ning ta viidi arestimajja kainenema. Oma teguviisi kohta ei osanud mees esialgu adekvaatseid selgitusi anda. Kõik täpsemad asjaolud selgitatakse hiljem, kui mees on kainenenud ning suudab juhtunu kohta täpsemaid selgitusi anda," ütles ta.