Kurdide võitleja Asia Ramazan Antar, keda tema sarnasuse tõttu kuulsa näitlejannaga kutsuti "Kurdide Angelina Jolie'ks" hukkus võitluses terroriorganisatsiooniga ISIS.

Antar kuulus kurdide naisvõitlejate üksusse, kus on 7000 – 10 000 võitlejat ning ta kaotas oma elu lahingutes Türgi ja Süüria piiri lähedal.

Kurdistani naisvõitlejad on islamiäärmuslaste jaoks ebamugavad vastased, kuna tegemist on oskuslike võitlejatega ning samuti on moslemi jaoks suur häbi kaotada oma elu naise käe läbi.