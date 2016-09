Sel hooajal on Newtonil aga veelgi raskem ülesanne – mängida vähemalt sama hästi kui mullu ning ületada eelmise aasta saavutus ehk võita Super Bowl. Kuna ameerika jalgpalli meeskonna käekäik sõltub enim söötjast, siis nemad saavad alati ka kõige rohkem kriitikat. Pärast pettumust valmistanud esitust möödunud hooaja finaalis 111 miljoni USA televaataja ees on kõigi silmad pööratud Newtonile ning keegi ei lepi kehvemate esituste põhjal. Panthersit peetakse enne hooaja algust ka üheks suurfavoriidiks, mis pinget kindlasti ei vähenda.

Esimest nelja kohtumist peab pingilt vaatama New England Patriotsi söötja Tom Brady ning seda väga segastel asjaoludel. Nimelt pärast 2015. aasta konverentsi finaalmängu Indianapolis Coltsi vastu avastasid ametnikud, et Patriotsi koduväljakul toimunud matšis kasutati liiga väikse rõhu all olnud palle.

Läbi aegade üks parim quarterback Tom Brady peab nelja esimest mängu vaatama tribüünilt. (JEFF ZELEVANSKY)

Uurimise käigus tuvastati, et oma osa oli ka Brady'l, kellel määras NFLi komissar neljamängulise keelu 2015. hooaja alguseks. Superstaarile see ei meeldinud ning juhtumit arutati lausa föderaalkohtus, kus sai võidu Brady. Ometi pärast liiga apellaatsiooni taastati söötja karistus ning Brady kannab selle tänavuse hooaja alguses.

Ameerika meedia pani kogu saagale nimeks "Deflategate" ning sellele pöörati väga suurt tähelepanu. Kuigi kõik nõustusid, et pallid olid tõesti liiga väikse rõhu all, jäi selgusetuks Brady roll kogu juhtumis ning paljude arvates oli söötja skandaali tirimise taga komissar Roger Goodell.

Siiski ei tohiks Patriots paljust puudu jääda, sest nad on tugevad ka ilma Brady'ta. Eelmisel hooajal oli meeskonnal ülearu palju probleeme vigastustega just ründeliinis ja püüdjatega, kuid uue aasta alguses on kõik staarid rivis.

Eestlastele võiks huvi pakkuda ka viimati alles 2002. aastal play-off’i jõudnud Cleveland Browns. Kevadel palgati vabaagendina üks lootustandvamaid söötjaid Robert Griffin III, kes on teadupärast Eesti kergejõustiklase Grete Šadeiko silmarõõm. Clevelandi võistkonnal pole ka sel hooajal suuri lootusi ning hooajaeelsetes soojenduskohtumistes ei jätnud palju vigastustega maadelnud Griffin kuigi head muljet. Siiski annab see tänavuseks veel enam põhjust NFL-il silma peal hoida.

Robert Griffin oli hooajaeelsetes kohtumistes mannetu ning on vähetõenäoline, et põhihooajal suudab hüüdnime RG III kandev söötja kõik pea peale pöörata ja Cleveland Brownsi kohamängudeni vedada. (Jason Miller)

Enim pakub huvi siiski Cincinnati Bengalsi äärekaitsja Margus Hunt. Kuigi vahepeal oli Eesti vägilase pääs 53-liikmelisse koosseisu küsimärgi all, siis eelmise nädala lõpus tuli rõõmusõnum, et 29aastasel Hundil avaneb võimalus ka tänavu NFLis mängida. Esimene kohtumine on New York Jetsi vastu ning platsile pääseb ta kindlasti, kuid kõigi peas mõlgub küsimus, kas eestlasel on liigasse kohta ka pärast tänavust hooaega.

Neljandas ja ühtlasi ka viimases hooajaeelses kohtumises Indianapolis Coltsi vastu tegi Hunt senise aasta parima esituse. Kuigi statistikasse läks kirja vaid kaks palliga mängija maha võttu, avaldas ta koguaeg survet vastaste viskajatele ning valmistas ründeliinile korralikku peavalu. Ta jäi silma rohkem positiivsete liigutustega kui negatiivsete ning kindlasti ei saanud peatreenerilt Marvin Lewiselt peapesu.

Siiski oli soojenduskohtumistes Hunt neljast võistkonda jäänud äärekaitsjast selgelt nõrgim, kuid NFLi mängud on nii füüsilised ja väsitavad, et omad võimalused saab ta niikuinii. Esimese takistuse ta ületas ning pääses põhihooaja koosseisu, nüüd peab ta platsil iga sekundi ja minuti maksimaalselt ära kasutama.

Margus Hunt murrab maha palliga vastase. Selliseid liigutusi peab eestlane tegema iga mäng, kui tahab saada NFLis järgmist lepingut. (Aaron Doster)

Liigasse jõudes oli ta üks intrigeerivamaid ja põnevaimaid mängijaid, kes polnud ameerika jalgpalli kordagi enne ülikooli minemist 2009. aastal mänginud. Iga hooaeg on oodatud tema avamist, kuid seda pole tulnud. Loomulikult on olnud tal erinevaid tagasilööke, kuid mingit hinnaalandust ei tehta.

Hunti mängus nähakse suuri miinuseid – vahepeal on liiga nõrk ning 126kg mehemürakas lükatakse eest ära, ei oska väga hästi vastasmängijatest läbi minna ja jõuda viskajani ning pole vajadusel piisavalt palju aidanud oma tiimikaaslasi. Ometi on tal ka plusse – suurepärane platsi tunnetus, ameerika jalgpalluri kehaehitus ja atleetlikus, kuid praegu torkab silma pigem puudujäägid.