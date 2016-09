Üleilmne populismi levik ohustab ühiskondi, kus seni tugineti otsuste langetamisel faktidele, rõhutas president Toomas Hendrik Ilves tänasel XXI Avatud Ühiskonna Foorumil "Venemaa Euroopas: mida toob tulevik?“.



Propagandast, väärinfo levitamisest ja poliitilisest kultuurist vestlesid president Ilves ja Chatham House’i mõttekoja ekspert Lilia Ševtsova. Eesti riigipea nentis, et tänapäeval ei ole meile enam ainuüksi probleemiks Venemaa propaganda. “Me näeme äärmuslike poliitiliste jõudude teket, populismi ja meediat, mis lähtub info kiirest levikust ja see toob endaga kahjuks kaasa vähese faktikontrolli,” ütles president Ilves.



“Elame ajastul, kus sageli teadlasi ei kuulata ja fakte ei usuta. Liberaalsetes demokraatlikes riikides on näiteid küllaga, kasvõi Brexit või Ameerika Ühendriikide presidendi valimised. Mõlema puhul on tehnoloogia arengu, sotsiaalmeedia ja muu virtuaalse meedia abil leviku saanud väärinfo, mis mõjutab inimesi,” lisas president Ilves.



President Ilves avaldas oma sõnavõtus muret läbipaistmatu rahastamise üle, mis hõlmab erinevaid ühiskonna valdkondi, tuues näiteks altkäemaksu andmise ja parteide rahastamise. Tema sõnul tagab läbipaistvuse digiühiskond.



“Nõrk demokraatia ja korrumpeerunud ühiskond käivad käsikäes ja anonüümne sularaha on kahtlemata korruptsiooni võimendi. Korruptsiooni vastu aitab võidelda ainult läbipaistvus rahatehingutes. See on küll väga radikaalne idee, aga selle tagaks sularaha kaotamine ja jälgitavad rahaülekanded,” lisas president.



Foorumi teine osa keskendus tänavusügisestele Venemaa Riigiduuma valimistele. Arutlesid Lilia Ševtsova, jurist Ljubov Sobol korruptsiooni vastu võitlemise fondist, ajakirjanik Jevgeni Kisseljov ning ajakirjanik ja kirjanik Arkadi Babtšenko. Vestlust juhtis vabakutseline ajakirjanik Artemi Troitski.