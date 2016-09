Lexus lasi enne kuu lõpus toimuvat Pariisi automessi välja esimesed fotod seal esinevast UX ideeautost.

UX astub sisse käidud rajal ehk masin disain sarnaneb suurema NX’i ja RX ideemaasturite omaga. Pole vist üllatus, et kontseptil on tohutu suured veljed ja üheks sulanud esi- ja tagauste lingid. Lisaks sellele on levinud peeglite asemel kaamerate kasutamine ning ka siinkohal järgib Lexus trende.

Auto päras näeme kahte summutit, seega võime kindlad olla, et kasutuses on sisepõlemismootor. Aga võib oletada, et seda toetab ka elektriajam.

Nii nagu ikka enne automesse, on ka praegu oletuste aeg ning võib arvata, et ideeauto on tulevase seeriatoodetava linnamaasturi "homo erectus". On ka teada, et Lexus on Euroopas registreerinud UX 200 ja UX 250 nimed. Ei saa välistada, et UX baseerub Toyota C-HR’il.