Eile kuulutati välja Assar Pauluse ja tema loodud rühmitusse kuulunud 12 isiku kokkuleppemenetluse otsus. Liider Paulusele määrati seitsmeaastane vangistus. Aga ka vangistuses olles terroriseeritakse inimesi. Nii näiteks ütleb skandaalne ärimees Urmas Velleste, et "võttis tarvitusele julgeoleku abinõud", et end ja oma armsamat kaitsta. "Kädi ei olnud õnneks Assar Pauluse elukaaslane, aga pean oma suhte eest võitlema Kädi endise mehega, kes kuulub Assar Pauluse grupeeringusse ja viibib hetkel vangistuses," räägib Velleste. "Kahjuks ei saa mõningad isikud aru, et me ei ela enam 14. sajandil ja keegi ei ole kellegi omand. Keegi teine ei ole selles süüdi, kui keegi satub vanglasse ja kaotab ka oma suhte," lisab Velleste, aga ütleb, et teda ei ole lihtne hirmutada ja ilusate naiste pärast on võideldud läbi sajandite. "Ei ole midagi uut ka see olukord," ütleb ta, et tahaks elada rahulikult, aga kui vaja, siis lubab grupiga naise pärast võidelda.

"Üritasin Kädi endisele elukaaslasele selgitada, et Kädil on nüüd uus suhe minuga ja ta läheb oma eluga edasi, aga sellele järgnesid ähvardused ja finaaliks kujunes see, et hiljuti ootas mind Kädi korterist lahkudes maja ees jõuk, kellel oli kindel kavatsus mind rünnata," kirjeldab Velleste selgelt ärritunult, et ohus on juba nii tema kui Kädi tervised.

"Olen tarvitusele võtnud nüüd vajalikud turvameetmed ja igasugusele analoogsele käitumisele edaspidi järgneb minu poolt jõuline vastureaktsioon," ei hellita armunud mees. "Kädi on minu briljant, keda ma armastan väga!"