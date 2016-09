Märt Pius, Karl-Andreas Kalmet ja Veiko Porkanen kehastavad seikluslikus komöödiafilmis “Sangarid” noormehi, kes põgenevad 80ndatel Nõukogude Liidust Soome kaudu Rootsi. “Kõige märgatavam muutus on karvakasv – kellel vuntsid, kellel juuksed,” võtab Märt kokku, mida nad on pidanud enda juures rollide nimel muutma. Karl-Andreas ja Veiko on kaks nädalat tagasi alanud võtete jaoks kasvatanud kobedad vuntsid, Märdil on õhuke, vaevumärgatav vunts. “Kui vunts ei kasva, ei ole midagi teha,” laiutab ta käsi, teised muigavad tögavalt. “Eks asi ole ka selles, et kuidagi peab eristuma. Kui kahel mehel on juba vuntsidega roll, siis kolmandal ei saa olla,” seletab Märt. Kõik kolm on aga lasknud juukselakal kohevamaks sirguda, sest siilipead polnud 80ndatel moes. Veiko ajas kevadeks juuksed suisa nulli, kuid nüüdseks on tal taas korralik poisipea. Mõnes stseenis peavad tal olema pikemad lokkis kiharad. “Korra on mulle, jah, juukseid lisatud. Aga üldiselt üritame nii autentselt läbi ajada, kui saame,” kinnitab ta.

Märt poetab kõrvalt, et Veiko pidi ka trenni tegema – on ju tema hüüdnimi filmis Kapp, nii et ta peab musklis löömamehena mõjuma. “Tähendab, oleks pidanud tegema,” täpsustab Karl-Andreas etteheitvalt Veikot põrnitsedes. Viimane kinnitab, et valmistus osatäitmiseks hoolega: “Kui ma käisin kevadel casting’utel, siis sain konkreetse märkuse, et pean rohkem sööma hakkama, ja ma tegelesin sellega terve suve. Ja natukene ka trenniga.” HANGELDAJA, RALF JA KAPP: Karl-Andrease tegelast hüütakse filmis Hangeldajaks, Veiko oma Kapiks. Märt on lihtsalt Ralf. “See on minu vaatevinklist tehtud lugu – kummaline oleks iseennast hüüdnimega kutsuda,” põhjendab ta. (ANDRES TEISS)

“Disko ja tuumasõja” ning “Sigade revolutsiooni” režissööri Jaak Kilmi lavastatud film, mida meeskond täna Viru hotellis tutvustas, räägib kolmest sõbrast, kes loodavad vabas maailmas läbi lüüa ja elada unistuste elu. Nad võetakse Rootsis vastu kui kangelased, kes murdsid läbi raudse eesriide, ent kui meediakära vaibub, on neist saanud tavalised tülikad sisserändajad ja ees ootab hall argipäev. Kohtumine põhjakäinud muusikaprodutsendiga sütitab hetkeks taas lootuse surematust kuulsusest, aga kiire edu lääne kullakambris ei taha end kuidagi kätte anda ja loo peategelased valivad elu väljaspool seadust. Vurasid “Knight Rideri” autoga Võtted Soomes ja Rootsis algasid 26. septembril ning jätkuvad oktoobrini Eestis. Esimeste võttenädalate meeleolukaimaks seigaks peavad peaosatäitjad seda, et Karl-Andreas ja Veiko said mööda Turu linna tiirutada sellise Pontiac Firebirdiga, mis meenutab kultusseriaali “Knight Rider” intelligentset autot KITT-i. “Tegu oli ühe autohuvilise kullakesega, mis meie kätte usaldati. Ei olnud väga lihtne stseene teha ja samal ajal linna peal sõita. Me olime põhimõtteliselt pärisliikluses, otsisime küll vaiksemaid kohti. Auto gabariidid olid palju suuremad kui muidu, kui seal küljes on kaamera,” meenutab Veiko, et kalli filmitehnika pärast oli väike hirm naha vahel. “Mina väga ei pabistanud, sest Karl oli roolis ja ta oleks kogu jama enda kaela saanud. Aga kõik läks väga hästi.” Kui kiiresti nad sõitma pidid? “Seda me ei saa avalikustada, legaalsetel põhjustel,” vihjab Karl, et kiiresti. Kõik kolm kõkutavad naerda. NAGU KITT: Veiko ja Karl-Andreas said Turus sõita “Knight Riderist” tuttava Pontiac Firebirdiga. (ANDRES TEISS) Kimamisstseenist kõrvale jäänud Märt kurdab naljatamisi sellegi üle, et enamik naljakaid repliike on jäänud Veikole: “Tema tuleb alati stseeni lõpus ja ütleb: “Mis ta räägib? Kes see räägib? Kus räägib?”” Lavastaja Kilmi ja stsenarist Martin Algus on filmi ette valmistanud neli aastat. See põhineb tõestisündinud lool uljastest eesti noormeestest, kes röövisid Rootsi elus pettununa sealset juveeliäri ja panka, kuid pole dokumentaalne. “Mitte küll üksipulgi, aga oleme viinud end kurssi sellega, mis tegelikult juhtus, ja saanud esitada küsimusi inimestele, kes olid selles osalised ja on neid sündmusi üles kirjutanud,” märgib Märt Pius.