28. jaanuari 2016 meelitas Pirgit tuttava noormehe Tallinna linnahalli juurde. Nooruk ei osanud tüdrukult midagi paha karta. Aga kokku lepitud kohas linnahalli katusel ootasid teda kaks noormeest - Ragnar ja Taavi. Praegused kohtualused ütlesid uurimisel, et neil olla kannatanuga, keda nad põgusalt tundsid, lahendada mingi varasem vaidlus. Kas see vastas tõele või mitte, ei oma järgnenu suhtes enam erilist tähendust.

Kannatanu suutis pärast toibumist siiski omal jõul politseisse minna ja röövist teatada. Tuttava tütarlapse kohale toodud röövleid polnud kuigi raske tabada.

Tundetud näod kohtupingis

Vabaduses viibivad Ragnar ja Pirgit ei õpi ega tööta, kuid kohtupingis on nad esmakordselt. Konvoi saatel kohtusaali toodud Taavi on vahi all. Kõik nad istuvad vaikselt ja endassetõmbunult süüpinki, Kehakeel ja ilme ei väljenda vähimatki emotsiooni. Nad teavad juba, et üllatusi neil õigusmõistmiselt oodata ei ole.

TULEB MIS TULEB: Noored röövlid, Pirgit ja Ragnar, teavad, mis neid kohtus ees ootab – näos ei liigu ükski närv. (Jörgen Norkroos)

Kokkuleppemenetluses peetav kohtuistung kestab napilt kümme minutit. Kuriteo üksikasju, mille eest noored karistust ootavad, kohtusaalis lahkama ei hakata – see pole kokkulepemenetluse puhul kombeks. Põhja ringkonnaprokuratuuri narko-, organiseeritud ja raskete kuritegude osakonna abiprokurör Ruta Rammo ütleb vaid kokku lepitud karistuse.

Vahi all viibivat Taavit ootab nii röövimise kui ka varguse eest veeta lõpliku karistusena kolm aastat ja kümme kuud trellide taga. Vanglaeluga varemgi tutvust teinud noormehel tuleb nüüd reaalselt ära kanda ka karistus, mis talle mõisteti varguse eest tänavu märtsi lõpus Jõgeva kohtus. Juba väljakujunenud väärtushinnangutega Taavi varasemas paturegistris on näiteks kehaline väärkohtlemine, avaliku korra raske rikkumine ja hulk vargusi.

VAHI ALL: Taavi pidi kohtuotsust ootama vahi all. (Jörgen Norkroos)

Ragnarile ja Pirgitile taotles prokuratuur vastavalt kokkulepitule mõista kolmeaastase tingimisi vangistuse kolmeaastase katseajaga.

Kõigil kolmel tuleb tasuda ka kohtukulud, mille tasumine ajatatakse arvestades kohtualuste maksevõimekust vastavalt kokkuleppele ühele aastale.

Tsiviilhagi kannatanu kohtualuste vastu ei esitanud.

Kohtualused nõustuvad kokkuleppe raames saavutatud karistusmääradega.

"Selle kuriteo juures väärib esiletoomist see, et läbipekstud kannatanu jäeti külmal talveõhtul südamerahuga inimtühja kohta, kus ta oleks võinud vabalt surnuks külmuda", räägib Ruta Rammo. "Küüniline on see, et oma tuttavat noormeest peksis ka tütarlaps, kellel polnud temaga eelnevalt konflikte olnud."

Kõige siiramalt on Ruta Rammo sõnul toimepandut kahetsenud peksjaist noorim – Ragnar.