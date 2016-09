Tore on näha, et konservatiivid muutuvad vabameelsemaks. Mis see muu on, kui EKRE juhatuse liige Maria Kaljuste näeb rindades (need universaalsed kehaosad, mis meeldivad algul beebidele ja hiljem suurematele) kaasvõitlejaid ülla eesmärgi tutvustamiseks. Nagu võis eilses Õhtulehes lugeda.

Aga kurb on see, et kaunite rinnapiltide otsing näitas peale peene – või robustse, kuidas keegi arvab – reklaamikunsti valdamise veel midagi. Üleskutse paljastas, et veel ühes meie parteis on lõhe, valus erimeelsus ja tükike silmakirjalikkust.

Reformierakond läks riidu enda valitud presidendikandidaatide pärast, Keskerakonda lõhub distantsilt juba lahkunud Toobal ja nüüd pole tisside suhtes üksmeelt EKREs.

Üdini EKRE- ja riigikogulane Jaak Madison nimetab parteikaaslast Kaljustet endiseks punkariks ja üldse olevat Kaljuste kogunud tissipilte eraisikuna, mitte parteilasena. Ei ole siis iga relv lubatud isamaalisuse levitamiseks.

Aga tuletame nüüd meelde noort laevatöölist, kes sisenes hilistel õhtutundidel ametivõimu kasutades noorte naiste kajutitesse ja alustas poliitvestlust. Et isamaaline sõnum jõuaks paremini pärale, kinnitatakse, et noorhärra kooris end vaat et porgandpaljaks ja püüdis kaissugi pugeda.