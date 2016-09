Liverpooli peatreener Jürgen Klopp kinnitas tänasel pressikonverentsil, et Ragnar Klavan jääb põlvevigastuse tõttu laupäevasest mängust Leicesteriga eemale.

"Klavani põlv on tugevalt muljuda saanud ning on paistes. Samuti on põlvel haavad, aga õnneks mitte nii sügavad, et õmblust vaja läheks. Veel täpsemalt saame selgust mõne aja pärast," kirjeldas Klopp Klavani olukorda.

Eesti koondise kapteni vigastuse tõttu tuleb Liverpooli lootsil pilgud pöörata ebasoosingusse langenud keskkaitsja Mamadou Sakho poole. "Nüüd oleks väga tähtis Sakho heasse vormi saada. Hetkel ta seda vähese mängupraktika ja vigastuspausi tõttu kindlasti pole."