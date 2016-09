Valitsus toimetas nii, et haigekassa, kes võis seni riigi abile loota, osutus hoopis riigikassa toeks. Tasub meenutada, et riigi tehtud kulud ja investeeringud olid mullu 8,3 miljardit eurot, tulud aga vaid kaheksa miljardit. Haigekassa miinus on selle kõrval ju üpris pisike. Kuid peaminister nõuab rahandusministrilt ning tervise- ja tööministrilt korda ning on kutsunud nad talle aru andma.

Kui avalikkuse ette jõudis teade, et haigekassa eelarve on jõudnud selle aasta esimese poolaastaga 33miljonilisse miinusesse, mõjus see ehmatavana. Ometi pole siin midagi ootamatut. Sellist olukorda on juba aastaid ette valmistatud ning nüüd ollakse sunnitud helpima kunagise rahandusministri Jürgen Ligi juhtimisel keedetud suppi.

Avalikkus võiks olla õnnelik – peaminister isiklikult tegeleb haigekassaga. Kindlasti on ta asjade seisuga ka hästi kursis, oli ta ju aastaid ise sotsiaalminister ja haigekassa nõukogu liige. Mõlemad vaibale kutsutud on seda praegugi. Kuuldavasti informeeriti nõukogu, et haigete ravimiseks on sel aastal vaja 74 miljonit rohkem, kui rahandusministri osalusel kinnitatud eelarve võimaldas. Seega ei ole kahtlust, et Sven Sester, kes süüdistab nii haigekassa nõukogu kui ka juhatust jõuetuses ja ebakompetentsuses, peaks tegema kõigepealt oma kuuereväärid puhtaks. Paraku on ta aga asunud ründama tervise- ja tööministrit Jevgeni Ossinovskit.

Kui endine sotsiaalminister ja praegune peaminister Rõivas teatas enne ametisse asumist uhkelt, kuidas tema juhtimisel vähendatakse tööjõumakse, sealhulgas sotsiaalmaksu, polnud ta ilmselt aru saanud, mida sotsiaalmaksu vähendamine ühe või koguni kahe protsendi võrra endaga kaasa toob.

Veerand sajandit tagasi jõudis Toompeale arusaam, et arstiabi peab olema nii taskukohane kui võimalik ja see ei pea sõltuma valitsuse hetkeprioriteetidest. Loodud ravikindlustussüsteem nägi ette, et vajadusel toetatakse seda riigieelarvest. Nüüd on olukord vastupidine – ravikindlustus muutus endise rahandusministri Jürgen Ligi juhtimisel riigieelarve doonoriks. Meenutagem, et ravikindlustuseks mõeldud maksuraha laekus alati paremini kui teised maksud. Ju on see praegugi nii ja tänavu loodeti koguda ravikindlustusraha 952 miljonit eurot. Mis sest, et see on ühe elaniku kohta häbematult vähe ning on võrreldav vaid Poola, Mehhiko, Türgi ja mõne teise riigiga.

Raha on teatavasti alati vähe. Kui poliitikud räägivad protsentidest, siis tavakodanikule on üpris ükskõik – kas kulub kuus või seitse protsenti SKPst. Kui aga mõelda, et Soomes on ühe inimese ravimiseks enam kui kaks, ja Rootsis enam kui neli korda rohkem raha kui Eestis, siis võib ilme morniks muutuda küll. Eestis kulub inimese kohta veidi üle 1000 euro, Rootsis pea 5000 eurot aastas. Samas kulub seal ravimitele vaid 1,7 korda rohkem raha kui Eestis inimese kohta. Milles asi?

Kiirest lahendusest üksi ei piisa

Tööandaja maksab töötasudelt sotsiaalmaksu kokku 33%. Aastas peaks seda laekuma umbes 2,4 miljardit eurot. Vähendades sotsiaalmaksu 32 protsendini, peame paratamatult arvestama, et jääme ilma ka vastavast rahast – 73 miljonist. Kuna pensione vähendada on ilmvõimatu, siis jääb üle oletada, et see raha tuleb võtta ravikindlustuse plaanitud eelarvest ja sinna jääb 952 miljoni asemel vaid 879 miljonit.

Rõivas lubas lahke mehena korvata selle teistest maksudest laekuva arvelt. Hea mees, kes lubabki. Selgusetuks on jäänud aga, millised on need teised tuluallikad ja milleks on vaja raha ühest sahtlist teise tõstmist? Kas vastajaks on rahandusminister või julgeb peaminister seda rahaliigutamisvajadust seletada?

Vaid lihtsameelne võib veel loota, et riik suudab kohustusi täita – seda kogeb iga abivajaja omal nahal. Valitsus on rahul – kärbuv riigieelarve saab lisaraha ja ega tavakodanik saagi aru, et süüdi pole mitte arstid ega isegi mitte haigekassa. Viimane tegutseb seaduste järgi, mis sest, et kapitalistlikus riigis sügavalt sotsialistliku mehhanismi elushoidmine on üpris keerukas ülesanne.

Jutu alguses meenutatud 33 miljoni leidmine haigekassa eriarstiabiks ette nähtud tegevuskuludest, nii nagu seda nõuab Sester Ossinovskilt, tähendab kunagise tervishoiuministri dr Andres Korgi arvutuste järgi, et eriarstiga kohtumisi jääb 450 000 jagu vähemaks. Või tuleks pooltel nn plaanilistel haigetel loobuda haiglaravist. Just need, kes on praegu pikkades ootejärjekordades, peaksid aina edasi oodata.

Jättes haiged ootama, jäetakse ka suur osa arstidest osaliselt tööta ja kahtlemata on selle tulemus arstide-õdede lahkumine mujale, kus neid vajatakse. See aga tähendaks kogu arstiabisüsteemi lagunemist, ja kahjuks lõplikult. Arstid ei lepi selle olukorraga. Ja isegi valitsusel poleks enam võimalust kelkida meie arstiabi kui majanduslikult Euroopa kõige efektiivseimaga.