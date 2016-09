Riigikogu avaistungit esmaspäeval saadavad selgi aastal Toompea lossi ees meelt avaldavad põllumehed – nende põli pole aastaga kergemaks läinud, kriisi ohvriks on langenud iga kümnes lehm ja neljas siga. Meeleavaldajad ei tule seadusandjate ette seekord mitte 101 traktoriga, vaid 10 000 piimapudeliga – üks iga Eestile kaotsi läinud lehma kohta.

Olukorras, kus piim on odavam kui vesi, pole põllumehel kahju jätta 10 000 pudelit abivajajaile. Polnud kahju neilgi noortalunikel, kes ostsid möödunud nädalavahetusel ühe toidupoe odavast piimast tühjaks ja viisid 700 liitrit Toidupanka. Kahju teeb hoopis see, et tootja on sunnitud juba teist aastat poodidele piima müüma alla omahinna. Kui kaupmehelt, kes ajab ebaõiglast hinnapoliitikat, odav piim käest ära osta, teeb see müüjale vaid rõõmu, võib mõelda küünik. Seda, et piimanduses on ületootmine, saab järsust hinnalangusest järeldada igaüks.

Turumajandusseadusedki ütlevad, et kui nõudlust pole, tuleb toode teha paremaks või toota midagi muud. Ent selleks ajaks, kui nõudlus taastub, teeb praegune lehmapidaja juba midagi muud ja kusagil mujal. Halvima stsenaariumi korral tähendaks see nälga, eksporditurgude taastumise korral aga meie majandusele saamata jäävat tulu. Kodumaine toit peab olema saadaval nii täna kui ka homme, on põllumeeste sõnum.