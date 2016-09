Eilse ETV "Foorumi"* teemaks oli enam kui 30 miljoni euroga miinusesse jäänud haigekassa väljavaated, mille üle debateerisid tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski (SDE) ja rahandusminister Sven Sester (IRL) ning riigikogu liikmed Remo Holsmer (RE) ja Monika Haukanõmm (VE). Endise kiirabiarsti Mare Liigeri sõnul on tervishoiusüsteemi suurimaks murekohaks see, et raha ei ole. " See on häbiväärne, see efektiivsus, mille arvelt kogu see Eesti tervishoid on saavutatud, on tapnud oma meedikuid, viinud nad varajases eas hauda, viinud nad puudega inimesteks ja üleüldine rahulolematus," on Liiger kurb ja õnnetu Eestis valitseva seisu osas. Lahendusena näeb Liiger SKP-st tuleva raha suurendamist, mida suunatakse tervishoidu. "Väga lihtne - SKP-st tulevat rahasummat tuleb tõsta kasvõi üks või poolteist protsenti. See on Arstide liidu nõudmine ja ma olen sellega sada protsenti nõus. Tuleme natukene lähemale sellele, mis on Euroopa Liidus. Me olema praktilised taga viimased, Rumeenia järel, selles, mis raha SKP-st tervishoidu tuleb," leiab Liiger lihtsa lahenduse probleemi lahendamiseks.

"See on ime, mida Eesti meedikud üldse teinud on, sellistes tingimustes töötada ja veel ikkagi suuta seda tervishoiu teenust anda," on naine imestunud. Pea kaks ja pool aastat Eestist eemal olnud Liiger tõdeb, et vanu kolleege nähes jahmatas teda see, kuidas vahepealne aeg on neid vanaks teinud. "Nad on väsinud, vaevatud ja lootusetud, see sama lootusetus kiirgab ju haigete peale,"

Kuidas tänavu eelarve aga nii suurde miinusesse jõudnud on, ta öelda ei oska. "Kes seda täpselt teab, kuidas ta miinusesse on läinud. Ilmselgelt ei ole mitte sellepärast, et inimesed hirmus raskelt see aasta nüüd oleks haigeks jäänud," on naine veendunud, lisades, et eks see miinus on seal olnud pikka aega ja seda on varjatud. Ühe lahendusena läbikäinud tervishoiu tasuliseks muutmine ei tule Liigeri sõnul aga kõne allagi. "Praegu juba on raviteenused kehvema sissetulekuga inimestele ülemõistuse kallid. Paneme lisaks sinna kõik need transpordid ja asjad juurde, inimesed ei pääse enam arsti juurde," tunneb ta muret. "Me võime teha kümnele protsendile inimestest eratervishoiu, see kõik on meil praegu olemas. Aga 354-eurose sissetulekuga inimest panna veel juurde maksma, see on ebaeetiline, see ei tule kõne allagi. On meil siis tervishoidu vaja või ei ole Eesti Vabariigis?" küsib ta. Millist imelist tööd teevad meie meedikut praegu, paneb Liigeri imestama. "Selle väikese raha eest, mis tervishoidu tuleb, ja ma ei räägi palgarahast. Tähendab, see kord paneb kõik asjad täpselt paika. See, kui palju SKP-st tervishoidu jagatakse," kordab ta veelkord. "Parandada saab seal muidugi ühtteist veel, väga palju on neid lisa mõttetuid visiite, mida saaks teisiti teha, aga põhiprobleem on ikkagi see SKP-st tulev põhisumma," on Liigeri seisukoht.