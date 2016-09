Barcelona jalgpallur Lionel Messi teatas kaheksa kuud tagasi Instagram´i vahendusel, et perekonda on võetud uus liige - armas koerake. Tänaseks päevaks on koerakutsikas kasvanud aga äärmiselt suureks.

Selline nägi Messi neljajalgne sõber välja kaheksa kuud tagasi:

Nuevo integrante de mi familia !!🐶. Gracias amor por este regalo hermosooo @antoroccuzzo88 A photo posted by Leo Messi (@leomessi) on Jan 26, 2016 at 9:48am PST



Mitmeid kuid hiljem on kutsikas kasvanud tõeliseks jurakaks:

A photo posted by Leo Messi (@leomessi) on Aug 7, 2016 at 11:17am PDT